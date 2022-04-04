استعداداً لمباريات دوري أبطال آسيا.. باختاكور الأوزبكي يصل بريدة

وصلت مساء اليوم الاثنين إلى بريدة بعثة فريق باختاكور الأوزبكي، استعداداً للمشاركة في مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.