استعداداً لمباريات دوري أبطال آسيا.. باختاكور الأوزبكي يصل بريدة

وصلت مساء اليوم الاثنين إلى بريدة بعثة فريق باختاكور الأوزبكي، استعداداً للمشاركة في مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، إحدى المجموعات الخمس التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال بعثة الفريق الأوزبكي عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة حتى مقر إقامتها.
وتحتضن بريدة مباريات المجموعة الرابعة التي تضم بجانب باختاكور كلاً من التعاون وسيباهان الإيراني والدحيل القطري.
ومن المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال الفترة من 7-27 أبريل المقبل، وبمشاركة 4 أندية من ممثلي الوطن (الهلال - الشباب - الفيصلي - التعاون).