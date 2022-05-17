استعرضوا تحضيرات منتخباتهم.. مدربو "الآسيوية" يدعمون استمرار البطولات الشاطئية سنويًا

وأشار المدربون إلى أن كرة القدم الشاطئية التي تملك عددًا مميزًا من منتخبات الإقليم تاريخًا حافلاً بها وإنجازات لافتة على المستوى القاري في السنوات الماضية، بدأت في الآونة الأخيرة تستعيد تألقها، ولكنهم شددوا على ضرورة تنظيم المزيد من البطولات لتعزيز المكتسبات التي تتحقق من هذه البطولة على وجه التحديد.