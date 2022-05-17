استعرضوا تحضيرات منتخباتهم.. مدربو "الآسيوية" يدعمون استمرار البطولات الشاطئية سنويًا

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية، المؤتمر الصحفي المشترك الذي يسبق البطولة، وذلك في فندق راديسون بلو في منطقة جازان مستضيفة البطولة، بحضور راميرو أماريل مدرب الإمارات وأحمد عبدالرازق مدرب الكويت وخالد برجاوي مدرب لبنان وطالب هلال مدرب عمان وجوجا زلوكوفيك مدرب السعودية وصادق مرهون مدرب البحرين وعماد الدين هاشم مدرب فلسطين.
واتفق المدربون على أهمية البطولة التي جاءت بعد انقطاع منذ عام 2013، وذلك كونها منحت فرصة لمنتخبات إقليم غرب آسيا لخوض محطة تنافسية في ظل عدم وجود عديد البطولات الخاصة بهذا القطاع على مستوى المنطقة.
وشكر المدربون اتحاد غرب آسيا على تنظيمها مجددًا وأبدوا ثقتهم بأنه سيحرص على استمراريتها نظرًا لما يقوم به من جهود واضحة لدعم وتطوير كرة القدم في الإقليم بشكل عام ولمختلف قطاعات اللعبة، من خلال العدد الكبير من البطولات التنافسية التي ينظمها واستراتيجياته الهادفة لتوسيع قاعدتها لتشمل كل الألعاب.
وأشار المدربون إلى أن كرة القدم الشاطئية التي تملك عددًا مميزًا من منتخبات الإقليم تاريخًا حافلاً بها وإنجازات لافتة على المستوى القاري في السنوات الماضية، بدأت في الآونة الأخيرة تستعيد تألقها، ولكنهم شددوا على ضرورة تنظيم المزيد من البطولات لتعزيز المكتسبات التي تتحقق من هذه البطولة على وجه التحديد.
واستعرض المدربون تحضيرات منتخباتهم الأخيرة وأهدافهم في البطولة، وعلى الرغم من تشديدهم على الأجواء الأخوية والروح الرياضية، إلا أن التنافس على اللقب سيبقى محور اهتمامهم، باعتبار ذلك يُسهم بترجمة مخططاتهم المستقبلية ويدفع منتخبات غرب آسيا للوصول بشكل أسرع إلى العالمية.