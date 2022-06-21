المسحل يستقبل الحكام السعوديين المشاركين في كأس آسيا تحت 23 عامًا

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في مكتبه اليوم الثلاثاء الحكام السعوديين محمد الهويش، وخالد الطريس، وماجد الشمراني، وخلف زيد، وياسر السلطان، الذين شاركوا في كأس آسيا تحت 23 عامًا والتي أقيمت أخيرًا في أوزبكستان وتوج بها منتخبنا الأولمبي.