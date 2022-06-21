المسحل يستقبل الحكام السعوديين المشاركين في كأس آسيا تحت 23 عامًا

استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في مكتبه اليوم الثلاثاء الحكام السعوديين محمد الهويش، وخالد الطريس، وماجد الشمراني، وخلف زيد، وياسر السلطان، الذين شاركوا في كأس آسيا تحت 23 عامًا والتي أقيمت أخيرًا في أوزبكستان وتوج بها منتخبنا الأولمبي.
وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم وعددٌ من أعضاء المجلس.
وهنأ المسحل خلال اللقاء الحكام على المستويات التي قدموها خلال مباريات البطولة، كما نقل لهم إشادة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظير مستوياتهم المميزة، معربًا عن تطلعه لأن يواصل الحكام السعوديون حضورهم القاري المميز في المناسبات القادمة.
وقال المسحل إن المستوى الكبير الذي قدمه الحكام السعوديون أكمل الحضور السعودي الكبير خلال البطولة التي توج بلقبها المنتخب الأولمبي لأول مرة.
وجدد المسحل تشديده على أن مجلس إدارة الاتحاد يضع كل ثقته بالحكم السعودي الذي يعد جزءًا أساسيًا من تطوير ونجاح كرة القدم في المملكة، متمنيًا للحكام السعوديين التوفيق في الفترة المقبلة.