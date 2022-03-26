استكمال منافسات اليوم الثاني من سباق الفورمولا 1

تُستكمل اليوم، منافسات الفورمولا 1، المتمثلة في التجارب النهائية المؤهلة؛ وذلك بعد انتهاء التجارب الحرة للسائقين وتحدي بورشه سبرنت؛ حيث ستنطلق التجربة الأولى عند الساعة الخامسة مساءً، ويليها الجولة التأهيلية في تمام الساعة الثامنة ولمدة ساعة فقط.