استكمال منافسات اليوم الثاني من سباق الفورمولا 1

تُستكمل اليوم، منافسات الفورمولا 1، المتمثلة في التجارب النهائية المؤهلة؛ وذلك بعد انتهاء التجارب الحرة للسائقين وتحدي بورشه سبرنت؛ حيث ستنطلق التجربة الأولى عند الساعة الخامسة مساءً، ويليها الجولة التأهيلية في تمام الساعة الثامنة ولمدة ساعة فقط.
وسيتحدد اليوم الشكل النهائي للحَدَث الرئيسي المُقام غدًا؛ حيث سيصنف فيه السائقون وفقًا لأسرع توقيت؛ وذلك على حلبة كورنيش جدة (أحدث وأطول وأسرع حلبة شوارع) خلال المدة من 25 حتى 27 مارس الجاري بمشاركة 20 متسابقًا يمثلـون 10 فِرَق.
وشهدت نتائج التجربة الأولى أمس، حصول "شارل لوكلير" سائق فريق "فيراري" على صدارة الترتيب، تلاه بطل العالم الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق فريق رد بل في المرتبة الثانية.. أما "فالتيري بوتاس" سائق فريق ألفا روميو؛ فقد جاء ثالثًا في الترتيب.
وشهدت نتائج منافسات الحصة التجريبية الثانية يوم أمس، استمرار "شارل لوكلير" سائق فيراري على الصدارة مجددًا، بعد تسجيله الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية؛ فيما حل الهولندي فيرستابين سائق رد بل ثانيًا، وجاء كارلوس ساينز سائق فيراري في المرتبة الثالثة.