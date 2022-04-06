استمرارًا لسلسلة استضافات المملكة للتصفيات والبطولات.. السعودية تستضيف دوري أبطال آسيا 2022

تستعد المملكة لاحتضان مباريات 5 مجموعات من دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، في أعلى عدد من الأندية تحتضنه دولة آسيوية في تاريخ البطولة، لتنضم هذه الاستضافة لقائمة طويلة من الاستضافات لبطولات وتصفيات قارية على الملاعب السعودية، دأبت المملكة على استضافتها خلال العامين الأخيرين.
من المقرر أن تحتضن 4 مدن سعودية هي: الرياض، وجدة، والدمام، وبريدة؛ مباريات 5 مجموعات بدوري الأبطال، وذلك خلال المدة من 7 إلى 27 أبريل الجاري، وبمشاركة 4 أندية من ممثلي الوطن هي "الهلال - والشباب - والفيصلي - والتعاون"، ليكون عدد المباريات المقامة هي 60 مباراة.
وتواصل المملكة على الصعيد الآسيوي باستضافة البطولات والفعاليات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الفترة الأخيرة؛ مما جعل المملكة شريكًا أصيلًا للاتحاد الآسيوي في إنجاح العديد من الفعاليات التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد القاري، بل وإنجاحها في ظل جائحة كورونا التي هددت إقامة هذه الفعاليات.
وتعكس هذه الاستضافات الناجحة للمملكة ثقة الاتحاد الآسيوي في إنجاح المملكة للفعاليات التي تقام تحت مظلته، كما تمثل تعزيزًا لفرص المملكة في استضافة المزيد من البطولات والفعاليات الرياضية خلال المدة المقبلة، وذلك بدعم سخي من القيادة الرشيدة، واهتمام كبير من وزارة الرياضة، وجهد وعمل ومتابعة الاتحاد السعودي لكرة القدم لإظهار صورة مشرفة للمملكة خلال هذه الفعاليات التي تقام على الملاعب السعودية.
وخلال المدة الماضية حظيت المملكة باستضافة العديد من الفعاليات الرياضية الآسيوية التي أقيمت بنظام التجمع.
أعادت المملكة أسرة كرة القدم الآسيوية للاجتماع حضوريًّا بعد عامين من التباعد بسبب فيروس كورونا، حينما احتضنت الرياض في المدة من 13 إلى 15 يناير الماضي مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات المحلية والإقليمية في آسيا، وهي المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر خارج مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واستضافت المملكة المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بمشاركة منتخبات سنغافورة، وأوزبكستان، واليمن وفلسطين.
وأقيمت المباريات المتبقية - وعددها 7 مباريات - خلال المدة من 3 إلى 15 يونيو الماضي على ملعبي الملك فهد الدولي ومرسول بارك في الرياض.
وفي عام 2021 احتضنت المملكة مباريات 3 مجموعات بدوري أبطال آسيا 2021، أقيمت 2 منها في الرياض، وأخرى في جدة، وذلك خلال المدة من 14 إلى 30 أبريل 2021، إضافة إلى الأدوار النهائية "ربع النهائي ونصف النهائي" من دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، أي 3 مباريات بمشاركة 4 فرق؛ حيث بلغ إجمالي عدد المباريات 36 مباراة بمشاركة 12 فريقًا.
واستضاف ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يوم 23 نوفمبر الماضي نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الذي جمع ممثل الوطن الهلال مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وحسمه الهلال بالفوز والتتويج باللقب.
واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرياض لاستضافة مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، التي أقيمت في 24 مارس الماضي.
واحتضنت المملكة في المدة من 4 إلى 12 أكتوبر 2021 بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا بمشاركة 11 منتخبًا هي: الأردن، واليمن، والكويت، وعمان، وفلسطين، والإمارات، ولبنان، والعراق، والبحرين، وسوريا، بجانب المنتخب السعودي صاحب الضيافة.
وأقيمت مباريات البطولة -وعددها 18 مباراة- على كل من ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر.
واحتضنت المملكة في المدة من 5 إلى 13 ديسمبر 2021 بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين تحت 17 عامًا، بمشاركة 9 منتخبات هي: العراق، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، والإمارات، والبحرين، واليمن، والأردن، والمنتخب السعودي.
وأقيمت مباريات دور المجموعات -وعددها 9 مباريات- على كل من ملعب الأمير فهد بن سليمان بنادي النهضة، ونادي الخليج بسيهات، فيما احتضن ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مواجهتي الدور نصف النهائي بالإضافة إلى المباراة النهائية.
وفي تصفيات كأس آسيا تحت 19 عامًا استضافت المملكة مجموعة المنتخب السعودي في "المجموعة السادسة" في نوفمبر 2019 التي ضمت كلًّا من: أفغانستان، وأوزبكستان، والهند، وذلك على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة الذي احتضن مباريات التصفيات وعددها 6 مباريات.
وعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، احتضنت المملكة في سبتمبر 2019 مباريات مجموعتها في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا، بمشاركة منتخبات سوريا، وباكستان، وسلطنة عمان.
وبلغ بذلك إجمالي عدد المباريات التي احتضنتها المملكة 99 مباراة في جميع البطولات والتصفيات التي استضافتها في العامين الماضيين، وبمشاركة 42 منتخبًا وناديًا، فضلًا عن الأندية والمنتخبات السعودية.