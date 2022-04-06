استمرارًا لسلسلة استضافات المملكة للتصفيات والبطولات.. السعودية تستضيف دوري أبطال آسيا 2022

وفي عام 2021 احتضنت المملكة مباريات 3 مجموعات بدوري أبطال آسيا 2021، أقيمت 2 منها في الرياض، وأخرى في جدة، وذلك خلال المدة من 14 إلى 30 أبريل 2021، إضافة إلى الأدوار النهائية "ربع النهائي ونصف النهائي" من دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، أي 3 مباريات بمشاركة 4 فرق؛ حيث بلغ إجمالي عدد المباريات 36 مباراة بمشاركة 12 فريقًا.