اعتبارًا من الموسم المقبل حال التساوي في النقاط.. فاصلة تحدد بطل الدوري الإيطالي

فيما تم حسم اللقب الموسم الماضي في اليوم الأخير من المسابقة؛ حيث فاز ميلان بأول ألقابه في الدوري منذ 11 عامًا بعد تغلبه على ساسولو لينهي الموسم متفوقًا بنقطتين على غريمه إنتر ميلان، وحتى لو كان قد تساوى في النقاط مع إنتر فإن ميلان كان سيحسم اللقب بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة، ولا تستخدم أي مسابقة كبرى أخرى في أوروبا المباراة الفاصلة؛ حيث تعتمد بطولات الدوري على فارق الأهداف للفصل بين الفرق، وتم حسم لقب دوري الأضواء الإيطالي من خلال مباراة فاصلة مرة واحدة فقط في السابق حين تغلب بولونيا على إنتر 2-0 في روما عام 1964.