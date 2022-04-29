اكتمال قائمة المتأهلين إلى دور الـ 16 يبشّر بمباريات واعدة في الأدوار الإقصائية

وكان نادي ناساف الأوزبكي آخر المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية يوم الأربعاء، بعدما تعادل مع الوحدات الأردني 2 / 2، ليحصل على المركز الثاني ضمن المجموعة الخامسة، خلف الفيصلي السعودي الذي تقدّم في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة.