اكتمال قائمة المتأهلين إلى دور الـ 16 يبشّر بمباريات واعدة في الأدوار الإقصائية

اكتملت قائمة المتأهلين إلى دور الـ 16 في منطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا 2022، وذلك مع ختام مباريات دور المجموعات يوم الأربعاء.
وكان نادي ناساف الأوزبكي آخر المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية يوم الأربعاء، بعدما تعادل مع الوحدات الأردني 2 / 2، ليحصل على المركز الثاني ضمن المجموعة الخامسة، خلف الفيصلي السعودي الذي تقدّم في الصدارة بفارق المواجهات المباشرة.
ونجح الهلال السعودي في تصدُّر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، حيث واصل الفريق تقديم العروض المميزة، ليؤكّد مكانته على الصعيد القاري بعدما كان قد توّج باللقب عامَي 2019 و2021.
في المجموعة الثانية، كانت الصدارة من نصيب نادي الشباب السعودي، الذي جمع 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل، حيث سجّل 18 هدفاً مقابل دخول هدف واحد فقط في مرماه.
ودانت صدارة المجموعة الثالثة لنادي فولاد خوزستان الإيراني، الذي جمع 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات.
أما في المجموعة الرابعة، فقد تصدّر الدحيل القطري الترتيب برصيد 15 نقطة، حيث خسر في المباراة الأولى أمام التعاون السعودي قبل أن يحصد خمسة انتصارات متتالية، وتصدّر نادي الفيصلي السعودي المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.
أما الأندية التي نجحت في الحصول على البطاقات الثلاث المخصّصة لأفضل الحاصلين على المركز الثاني، فقد كانت الريان القطري (المجموعة الأولى)، وشباب الأهلي دبي (المجموعة الثالثة)، وناساف الأوزبكي (المجموعة الخامسة).
وفي مواجهات دور الـ 16 يتقابل الهلال مع شباب الأهلي دبي، والشباب مع ناساف، والدحيل مع الريان، والفيصلي مع فولاد خوزستان.
وتقام مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة من 3 إلى 10 فبراير 2023، على أن يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023.
في المقابل، تتواصل مباريات دور المجموعات في منطقة الشرق، التي تختتم يوم الأحد المقبل.
وتقام مباريات دور الـ 16 لمنطقة الشرق يومَي 18 و19 أغسطس المقبل، وربع النهائي يوم 22 أغسطس، وقبل النهائي يوم 25 أغسطس.