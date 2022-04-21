"الآسيوي": السعودي "الحنفوش" يقود مباريات أبطال آسيا لمنطقة الشرق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكم الساحة الدولي السعودي شكري الحنفوش ضمن حكام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق.
وبذلك يرتفع عدد الحكام السعوديين المشاركين في إدارة مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق التي تقام حالياً وتستمر حتى30 أبريل الجاري إلى 7 حكام.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اختار مطلع الشهر الجاري طاقمي تحكيم سعوديين للمشاركة في إدارة مباريات التي تقام في تايلاند وماليزيا.
وتم اختيار حكم الساحة الدولي خالد الطريس للمشاركة في إدارة مباريات المجموعتين السادسة والعاشرة التي ستقام في تايلاند ويساعده محمد العبكري وعبدالرحيم الشمري.
فيما تم اختيار حكم الساحة الدولي محمد الهويش للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة التاسعة التي سوف تقام في ماليزيا، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان.
يذكر أن هذا يعد أكبر تمثيل للحكم السعودي في البطولة الآسيوية خلال السنوات الأربع الأخيرة.