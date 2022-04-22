"الآسيوي": حسان تمبكتي أبرز النجوم الواعدين في دوري الأبطال

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مدافع فريق الشباب والمنتخب السعودي حسان تمبكتي؛ كأبرز النجوم الواعدين في مباريات الجولة الرابعة عن مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا 2022م.
وتفوق الدولي السعودي بنتيجة التصويت، الذي أجراه موقع الاتحاد الآسيوي، على حارس مرمى نادي الدحيل صلاح زكريا؛ بأغلبية ساحقة.
وحصد حسان تمبكتي 94.8 % من أصوات المصوّتين، في حين حصل الحارس القطري على 5.2 % من الأصوات المشاركة في التصويت، البالغ عددهم 8146 صوتاً.
وذكر حساب الاتحاد الآسيوي على موقع "تويتر"، أن صاحب الـ (23 ربيعاً) بلغت دقة تمريراته 93.2 %، وقام بـ 3 التحامات ناجحة، كما شتّت الكرة بنجاح 4 مرات.
ويتصدّر الشباب ترتيب المجموعة الثانية من البطولة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من القوة الجوية والجزيرة ومومباي.