الآسيوي: لاعب الأخضر أيمن يحيى "رجل المباراة" أمام الإمارات

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب السعودي الأولمبي أيمن يحيى "رجل المباراة" في لقاء الأخضر مع الإمارات، اليوم الخميس، على ملعب لوكوموتيف في طشقند ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.