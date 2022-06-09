الآسيوي: لاعب الأخضر أيمن يحيى "رجل المباراة" أمام الإمارات

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب السعودي الأولمبي أيمن يحيى "رجل المباراة" في لقاء الأخضر مع الإمارات، اليوم الخميس، على ملعب لوكوموتيف في طشقند ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
افتتح يحيى التسجيل للمنتخب السعودي في المباراة، وذلك في الدقيقة 57 بعد مجهود فردي مميز تلاعب من خلاله بالمدافعين قبل أن يضع الكرة داخل الشباك.
وتربع المنتخب السعودي على الصدارة بعد فوزه على الإمارات بثنائية نظيفة تناوب على تسجيلها أيمن يحيى "57"، وسعود عبدالحميد "90+3 من ضربة جزاء".
وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام اليابان، مقابل 3 نقاط للإمارات، في حين بقي رصيد طاجيكستان خاليًا من النقاط؛ حيث حصلت السعودية واليابان على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.