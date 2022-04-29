"الآسيوي": متعب الحربي أبرز النجوم الواعدين في دوري الأبطال

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مدافع فريق الشباب متعب الحربي؛ كأبرز النجوم الواعدين، في ختام مباريات مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب من بطولة دوري أبطال آسيا 2022م.
وتفوق اللاعب السعودي بنتيجة التصويت، الذي أجراه موقع الاتحاد الآسيوي، على متوسط ميدان فريق آهال التركماني اللاعب ميرزا بيكنازاروف؛ بأغلبية ساحقة.
وحصد متعب الحربي 95 % من أصوات المصوّتين، في حين حصل اللاعب التركمانستاني على 5 % من أصوات المشاركين في التصويت، البالغ عددهم 6917 صوتاً.
وذكر حساب الاتحاد الآسيوي على موقع "تويتر"، أن صاحب الـ (22 ربيعاً) بلغت دقة تمريراته 88.9 %، وقام بصناعة 4 فرص سانحة للتسجيل، وأسهم في صناعة هدف من أهداف فريقه بالمسابقة القارية.
وتصدّر الشباب ترتيب المجموعة الثانية من البطولة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لمومباي سيتي والقوة الجوية، و4 للجزيرة، حيث فاز الشباب بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ 16.