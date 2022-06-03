الآسيوي يختار إبراهيم محنشي "رجل المباراة" في مواجهة الأخضر أمام طاجيكستان

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب السعودي الأولمبي إبراهيم محنشي "رجل المباراة" الأخضر مع طاجيكستان، والتي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
وكان الأخضر السعودي قد تفوق على نظيره الطاجيكي بخماسية نظيفة، قادته إلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الياباني الذي بدوره تغلب على منتخب الإمارات (2-1).
وتناوب على تسجيل أهداف الأخضر السعودي كل من حمد اليامي (42)، وأيمن يحيى (50)، وهيثم عسيري (68)، ومتعب الحربي (86)، وعبدالله رديف (90+7 من ضربة جزاء).