الآسيوي يختار إبراهيم محنشي "رجل المباراة" في مواجهة الأخضر أمام طاجيكستان

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب المنتخب السعودي الأولمبي إبراهيم محنشي "رجل المباراة" الأخضر مع طاجيكستان، والتي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.