"الآسيوي" يختار حَكَمَيْ ساحة ومساعدَيْن سعوديَّيْن لإدارة مباريات كأس الاتحاد

في حين سيتولى الدولي شكري الحنفوش قيادة مباريات من المجموعة الثالثة، على أن يساعده هشام الرفاعي، التي تُقام منافساتها في مدينة الكويت. ويلعب في المجموعة الثالثة فرق "الرفاع الشرقي البحريني وهلال القدس الفلسطيني والنجمة اللبناني وتشرين السوري".