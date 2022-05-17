"الآسيوي" يختار حَكَمَيْ ساحة ومساعدَيْن سعوديَّيْن لإدارة مباريات كأس الاتحاد

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حَكَمَيْ ساحة، ومساعدَيْن سعوديَّيْن للمشاركة في إدارة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب للمجموعتَيْن الثانية والثالثة.
ووقع اختيار الاتحاد القاري على الحكم السعودي ماجد الشمراني لإدارة مباريات المجموعة الثانية حكمًا للساحة، ومواطنه عمر الجمل حكمًا مساعدًا، التي تضم فرق "العربي الكويتي والرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وظفار العماني"، وتُقام منافساتها في البحرين.
في حين سيتولى الدولي شكري الحنفوش قيادة مباريات من المجموعة الثالثة، على أن يساعده هشام الرفاعي، التي تُقام منافساتها في مدينة الكويت. ويلعب في المجموعة الثالثة فرق "الرفاع الشرقي البحريني وهلال القدس الفلسطيني والنجمة اللبناني وتشرين السوري".
وتنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 من خلال دور المجموعات يوم الأربعاء الموافق 18 مايو.