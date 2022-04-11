"الآسيوي" يوافق على انسحاب "شنغهاي" الصيني من دوري أبطال آسيا 2022.. بسبب كورونا

وبالتحديد ومن أجل تفادي أي غموض، وبهدف تحديد أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني التي تتأهل إلى دور الـ16، فإن نتائج جميع المباريات بين صاحب المركز الثاني وصاحب المركز الرابع لا يتم احتسابها في جميع مجموعات الشرق (من السادسة وحتى العاشرة)، من أجل تحديد الترتيب النهائي.