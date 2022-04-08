الأحد.. تنطلق مباريات مجموعة الشرق الأوسط من كأس الأبطال الدولية في الأحساء

تنطلق بعد غد الأحد، مباريات مجموعة الشرق الأوسط من النسخة الثانية لكأس الأبطال الدولية، التي يقيمها برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة، في محافظة الأحساء، وذلك بمشاركة الفريق الأبيض من برنامج الابتعاث وأندية الفتح والتعاون والقادسية.
ويمكن للفرق المتأهلة منها مواجهة أعرق الأندية الأوروبية، مثل: ريال مدريد وليفربول ودينامو زغرب وحامل اللقب فالنسيا وغيرها من الأندية الكبيرة.
وتهدف إدارة البرنامج إلى مواصلة البحث عن مواهب جديدة لإمكانية ضمهـم إلى مقر البرنامج بمدينة سالو الإسبانية، حيث يخضع اللاعبون لحصص تدريبية ولقاءات مع أعرق الأندية الأوروبية، إضافة إلى عدد كبير من الحصص في تطوير الذات واللغة الإنجليزية تمهيدا للاحتراف الخارجي.
وكان البرنامج قد نجح في تصدير 17 موهوباً للأندية الأوروبية بعد أن وقع جميعهـم عقوداً احترافية تمكنهم من اللعب في تلك الدوريات، وذلك سعياً لتحقيق أهداف البرنامج، وزيادة العناصر السعودية في الملاعب الأوروبية.