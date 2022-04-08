الأحد.. تنطلق مباريات مجموعة الشرق الأوسط من كأس الأبطال الدولية في الأحساء

وتهدف إدارة البرنامج إلى مواصلة البحث عن مواهب جديدة لإمكانية ضمهـم إلى مقر البرنامج بمدينة سالو الإسبانية، حيث يخضع اللاعبون لحصص تدريبية ولقاءات مع أعرق الأندية الأوروبية، إضافة إلى عدد كبير من الحصص في تطوير الذات واللغة الإنجليزية تمهيدا للاحتراف الخارجي.