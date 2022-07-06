الأحمدي يحقق ذهبية العالم في الوثب الطويل للأساتذة

توج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى سالم مساعد الأحمدي بالميدالية الذهبية في الوثب الطويل في بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة (الماسترز) 2022 والمقامة حالياً في فنلندا.
وقفز الأحمدي 6،28 متراً، متقدماً على منافسه الإيرلندي الذي حل ثانياً بـ6،21متراً، فيما حل اللاعب الإيطالي بالمركز الثالث بعد أن قفز إلى 6،10 أمتار.
وتعد الميدالية الذهبية التي حققها الأحمدي، خامس إنجازات اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة، بعدما أحرز إدريس هوساوي الميدالية الفضية الثانية، عقب حصول محمد القريع زميله على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات لعبة العشاري.
كما حصد لاعبا المنتخب السعودي مالك بن عباس آل سالم الميدالية الفضية في الوثب الطويل (فئة ٣٥ - ٣٩سنة) في بطولة العالم لألعاب القوى للأساتذة في فنلندا 2022، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البطل السعودي ماجد بن غازي محمد.