الأحمدي يحقق ذهبية العالم في الوثب الطويل للأساتذة

وقفز الأحمدي 6،28 متراً، متقدماً على منافسه الإيرلندي الذي حل ثانياً بـ6،21متراً، فيما حل اللاعب الإيطالي بالمركز الثالث بعد أن قفز إلى 6،10 أمتار.