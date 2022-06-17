الأخضر الأولمبي على موعد مع كتابة التاريخ في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

شارفت النسخة الخامسة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في أوزبكستان على الوصول إلى النهاية، بعد 19 يومًا من التنافس الكروي بين 16 منتخبًا من جميع أنحاء القارة، اتضحت خلالها معالم المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ووصل منتخب السعودية إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد تجاوزه منتخب أستراليا في الدور قبل النهائي بهدفين نظيفين، ليضرب موعدًا مع أوزبكستان في المشهد الختامي، الذي بدوره تغلب على نظيره الياباني بثنائية نظيفة.
فيما يلتقي منتخب اليابان مع أستراليا يوم غد السبت على ستاد باختاكور في طشقند، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022.
وعلى الرغم من احتلال كرة القدم السعودية مكانة مرموقة على الساحة القارية عبر المنتخب الأول والأندية هناك، إلا أنها تبحث مكانًا لها على صعيد تحقيق الألقاب في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.
وفي النسخ الخمسة الماضية لم تغب شمس الكرة السعودية عن الظهور في البطولة؛ حيث سجلت حضورها منذ انطلاق البطولة في 2014، إلا أنه لم يسبق له التتويج باللقب رغم بلوغه النهائي قبل ذلك.
ويعد هذا الوصول الثالث للأخضر السعودي إلى المباراة النهائية، كأول منتخب يحقّق ذلك في تاريخ البطولة.
ويبحث "الأخضر" عن أول ألقابه في البطولة، بعد أن بلغ النهائي مرتين في وقت سابق خسرهما عامي 2013 و2020.
ولم يكن المنتخب السعودي محظوظًا بما فيه الكفاية لكي يظفر باللقب؛ حيث خسر في المباراة النهائية مرتين، كانت الأولى في عام 2014 أمام العراق 0-1، وتكرر الأمر ذاته أمام كوريا الجنوبية في عام 2020، وخرج من الدور الأول في نسخ عامي 2016 و2018.
وبات الأخضر السعودي أمام منجز غير مسبوق بعد بلوغه نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك في حال قدرته على تحقيق اللقب عندما يلتقي صاحب الأرض ومستضيف البطولة منتخب أوزبكستان يوم الأحد المقبل، شريطة عدم استقبال شباكه أي هدف في المباراة الختامية، بعد أن حافظ على شباكه خالية من الأهداف في المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن أمام طاجيكستان واليابان والإمارات في دور المجموعات ثم منتخبي فيتنام وأستراليا في الدورين ربع ونصف نهائي البطولة.
وسجل الأخضر السعودي في مشواره بالبطولة حتى الآن أرقامًا مميزة؛ حيث يملك مهاجمو الأخضر حتى الآن 11 هدفًا، منها سبعة أهداف في دور المجموعات، ثم هدفان أمام فيتنام في ربع النهائي، ومثلها أمام أستراليا في الدور نصف النهائي، في حين لم تستقبل شباكه أي هدف.
جدير بالذكر أن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا انطلقت عام 2014 في عمان، ثم استضافت قطر نسخة 2016، بعدها انتقلت البطولة من دفء الخليج العربي إلى الطقس البارد في الشتاء إلى الصين التي استضافت نسخة عام 2018، وفي عام 2020 استمرت البطولة بضيافة شرق آسيا، وهذه المرة في تايلاند.
يشار إلى أن 4 منتخبات فقط نجحت في التتويج بكأس آسيا للشباب هي العراق واليابان وأوزبكستان وكوريا الجنوبية على التوالي.