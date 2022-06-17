الأخضر الأولمبي على موعد مع كتابة التاريخ في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

وبات الأخضر السعودي أمام منجز غير مسبوق بعد بلوغه نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك في حال قدرته على تحقيق اللقب عندما يلتقي صاحب الأرض ومستضيف البطولة منتخب أوزبكستان يوم الأحد المقبل، شريطة عدم استقبال شباكه أي هدف في المباراة الختامية، بعد أن حافظ على شباكه خالية من الأهداف في المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن أمام طاجيكستان واليابان والإمارات في دور المجموعات ثم منتخبي فيتنام وأستراليا في الدورين ربع ونصف نهائي البطولة.