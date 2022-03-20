الأخضر الأولمبي في معسكر الرياض .. استعداداً للمغادرة إلى دبي

انتظم لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، في مقر تجمّعهم بالرياض، استعداداً للسفر إلى دولة الإمارات غداً الاثنين لبدء المعسكر الإعدادي الذي يمتد حتى الثلاثين من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على الملعب الرديف لاستاد الملك فهد الدولي بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية واسترجاعية.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي صباح غدٍ الاثنين إلى الإمارات لبدء المعسكر الإعدادي الذي يتخلله المشاركة في بطولة دبي الدولية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات الإمارات، قطر، العراق، اليابان، أوزبكستان، الصين، تايلاند، فيتنام، وكرواتيا.