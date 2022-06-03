الأخضر الأولمبي يبحث عن أول ألقابه في كأس آسيا

يقص المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الجمعة مبارياته في النسخة الخامسة من منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، والتي تستمر حتى 19 يونيو الجاري بمشاركة 16 منتخباً تم تقسيمها على أربع مجموعات.
ويأمل منتخب السعودية في تحقيق بداية قوية عندما يلتقي مع طاجيكستان يوم الجمعة على إستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
ويبحث الأخضر السعودي في هذه النسخة من البطولة عن أول إنجازاته، لكن عليه أولاً أن يتجاوز مجموعته الصعبة والتي تضم إلى جانبه كلاً من اليابان والإمارات وطاجيكستان.
ولم يكن المنتخب السعودي محظوظاً بما فيه الكفاية لكي يظفر باللقب، حيث خسر في المباراة النهائية مرتين، كانت الأولى في عام 2014 أمام العراق 0-1 وتكرر الأمر ذاته أمام كوريا الجنوبية في عام 2020، وخرج من الدور الأول في نسخ عامي 2016 و2018، حيث يأمل أن يحقق إنجازاً غير مسبوق في أوزبكستان 2022.
وتأهل المنتخب السعودي إلى النهائيات بعد أن كان أحد المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في التصفيات، وجاء خلف الكويتي برصيد 3 نقاط من فوز على بنغلادش 3-0 وخسارة أمام الكويت المتصدر 1-2.
ومع وجود اللقب المرغوب فيه كثيراً على المحك، فإن النسخة الخامسة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، والتي ستشهد أيضاً التطبيق الكامل لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR في جميع المباريات للمرة الثانية على التوالي، حيث تعد مجموعة من المباريات القوية بتقديم الإثارة للجماهير المتحمسة في جميع أنحاء القارة.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي اليابان مع السعودية، وطاجيكستان مع الإمارات.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 حزيران/يونيو.