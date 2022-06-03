الأخضر الأولمبي يبحث عن أول ألقابه في كأس آسيا

ولم يكن المنتخب السعودي محظوظاً بما فيه الكفاية لكي يظفر باللقب، حيث خسر في المباراة النهائية مرتين، كانت الأولى في عام 2014 أمام العراق 0-1 وتكرر الأمر ذاته أمام كوريا الجنوبية في عام 2020، وخرج من الدور الأول في نسخ عامي 2016 و2018، حيث يأمل أن يحقق إنجازاً غير مسبوق في أوزبكستان 2022.