الأخضر الأولمبي يبدأ استعداده لمواجهة فيتنام في ربع نهائي كأس آسيا

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الجمعة تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد فوزه أمس الخميس على منتخب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.