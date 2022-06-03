الأخضر الأولمبي يكتسح نظيره الطاجيكستاني بخماسية نظيفة في كأس آسيا تحت 23 عاماً

حقق منتخب السعودية الأولمبي بداية قوية عندما اكتسح منتخب طاجيكستان بخمسة أهداف دون رد، اليوم الجمعة، على استاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
وتناوب على تسجيل أهداف الأخضر السعودي كل من حمد اليامي (42) وأيمن يحيى (50) وهيثم عسيري (68) ومتعب الحربي (86) وعبدالله رديف (90+7 من ضربة جزاء).
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز اليابان على الإمارات 2-1 على استاد باختاكور.
وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام اليابان، في حين بقي رصيد الإمارات وطاجيكستان خالياً من النقاط.
وتقام مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث تلتقي اليابان مع السعودية، وطاجيكستان مع الإمارات.
وتختتم مباريات المجموعة الرابعة يوم الخميس القادم، حيث يواجه الأخضر السعودي نظيره الإماراتي، فيما تواجه اليابان منتخب طاجيكستان.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 حزيران/يونيو.