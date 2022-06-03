الأخضر الأولمبي يكتسح نظيره الطاجيكستاني بخماسية نظيفة في كأس آسيا تحت 23 عاماً

حقق منتخب السعودية الأولمبي بداية قوية عندما اكتسح منتخب طاجيكستان بخمسة أهداف دون رد، اليوم الجمعة، على استاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.