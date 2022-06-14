الأخضر الأولمبي يواجه أستراليا في نصف نهائي كأس آسيا

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي مساء أمس الثلاثاء حصتهم التدريبية على ملعب كيباري في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.