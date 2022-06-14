الأخضر الأولمبي يواجه أستراليا في نصف نهائي كأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مباراته ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.
ويلاقي "الأخضر" منتخب أستراليا تمام السادسة مساءً بتوقيت أوزبكستان (الرابعة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب نادي باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي مساء أمس الثلاثاء حصتهم التدريبية على ملعب كيباري في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.
وشهدت الحصة التدريبية مساء أمس، مشاركة لاعب خط الوسط تركي العمار في أجزاء منها، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.