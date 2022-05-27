الأخضر السعودي يواجه منتخب كرواتيا في آخر مبارياته الإعدادية لمونديال قطر

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن آخر المباريات الاستعدادية في برنامج "الأخضر" الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ويواجه المنتخب السعودي في مباراة من العيار الثقيل وصيف بطل النسخة الماضية من المونديال المنتخب الكرواتي في الرياض يوم 16 نوفمبر وذلك قبل 6 أيام من تدشين مشواره بكأس العالم قطر حينما يواجه المنتخب الأرجنتيني في 22 نوفمبر .
يشار أن المنتخب السعودي سيقيم معسكرين إعداديين في مدينة اليكانتي الإسبانية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهري يونيو وسبتمبر المقبلين، وذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج "الأخضر" الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال المرحلة الأولى التي ستقام في الفترة من 31 مايو وحتى9 يونيو مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
فيما ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 الى 27 سبتمبر وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا.
الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.