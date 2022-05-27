الأخضر السعودي يواجه منتخب كرواتيا في آخر مبارياته الإعدادية لمونديال قطر

ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" خلال المرحلة الأولى التي ستقام في الفترة من 31 مايو وحتى9 يونيو مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.