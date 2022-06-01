الأخضر الشاب يخسر من فرنسا .. في بطولة تولون الدولية

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، من نظيره فرنسا بنتيجة 0-5، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جوليس لادوميغ، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والتي تأتي في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.