رياضة

الأخضر الشاب يخسر من فرنسا .. في بطولة تولون الدولية

الأخضر الشاب يخسر من فرنسا .. في بطولة تولون الدولية
جانب من مباراة المنتخب الشاب مع نظيره الفنسي
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خسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم ، من نظيره فرنسا بنتيجة 0-5، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جوليس لادوميغ، ضمن منافسات بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، والتي تأتي في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.

ودخل المدير الفني للأخضر صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، محمد سليمان، عبدالعزيز الفرج، محمد الدوسري، وليد عياش، حسن ربيع، عبدالملك العييري، عبدالله الزيد، محمد المري، عبدالعزيز العليوة، مشاري النمر.

ويعاود "الأخضر" غدًا الخميس تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بنما يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة تولون الدولية.

المنتخب السعودي تحت 20 عام
بطولة موريس ريفيلو الدولية
بطولة تولون
المنتخب الفرنسي تحت 20 عام

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