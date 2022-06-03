الأخضر الشاب يواجه بنما في ختام بطولة تولون الدولية

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي اليوم الجمعة، حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين تكتيكية، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى تمارين على الكرات الثابتة، فيما طبّقت المجموعة الأخرى تمرين الاستحواذ على الكرة.