الأخضر الشاب يواجه بنما في ختام بطولة تولون الدولية

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عاماً غداً السبت، مباراته الثالثة ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية (بطولة تولون)، وذلك ضمن مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.
ويلاقي "الأخضر" منتخب بنما تحت 23 عاماً في تمام الثانية مساءً بتوقيت فرنسا (الثالثة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب لاتر دي تينيغي في مدينة أوباني الفرنسية.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي اليوم الجمعة، حصتهم التدريبية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين تكتيكية، بعدها تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى تمارين على الكرات الثابتة، فيما طبّقت المجموعة الأخرى تمرين الاستحواذ على الكرة.
يُذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، التي ستقام منافساتها في المنطقة الشرقية منتصف سبتمبر المقبل، وضعت "الأخضر" على رأس المجموعة الأولى وإلى جواره منتخبات الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان.