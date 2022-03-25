الأخضر الشاب يواجه قطر ودياً

يفتتح المنتخب السعودي تحت 20 عاماً غداً السبت مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.