الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس العرب

واصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، الذي يمتد حتى السابع من شهر يوليو الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون تمارين استرجاعية، عقب المناورة التي أجراها الفريق يوم أمس.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس العرب أسفرت عن وجود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا على رأس المجموعة الأولى مع منتخبي العراق وموريتانيا.