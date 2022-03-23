الأخضر لجماهيره: هذه المرّة لن نتمكن من رؤيتكم أمام الصين وعدنا 29 مارس

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مباراة المنتخب الأول لكرة القدم أمام نظيره الصيني على ملعب الشارقة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر؛ ستقام بدون حضور جماهيري.
ويأتي ذلك اتباعًا لأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما يتعلق بالملاعب المحايدة التي تستضيف مباريات المنتخبات المقررة على أرضها، لكن تم نقلها إلى أرض محايدة.
وزاد: "هذه المرّة لن نتمكن من رؤيتكم معنا في المدرّجات، مباراتنا أمام الصين غدًا الخميس ستكون دون حضور جماهيري؛ اتباعًا لأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيما يتعلق بالملاعب المحايدة، وعدنا: 29 مارس".
ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 18 نقطة لليابان، و15 لأستراليا، و8 لعمان، و5 للصين، و3 لفيتنام.