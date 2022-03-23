الأخضر لجماهيره: هذه المرّة لن نتمكن من رؤيتكم أمام الصين وعدنا 29 مارس

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مباراة المنتخب الأول لكرة القدم أمام نظيره الصيني على ملعب الشارقة، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية الطريق إلى قطر؛ ستقام بدون حضور جماهيري.