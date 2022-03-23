الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الصين ضمن تصفيات كأس العالم 2022

ميدانياً، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الشارقة الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.