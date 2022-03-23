الأخضر يختتم استعداده لمواجهة الصين ضمن تصفيات كأس العالم 2022

اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم الأربعاء تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب الصين مساء يوم غدٍ الخميس على "ملعب الشارقة الرياضي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
شهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ونائبه الدكتور خالد الثبيتي، والأمين العام إبراهيم القاسم، وعضو مجلس الإدارة نعيم البكر.
ميدانياً، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الشارقة الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب "فراس البريكان" في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.
من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر مساء اليوم فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقاً للبروتوكول الطبي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .
الجدير بالذكر، أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وإلى جانب منتخبات اليابان، استراليا، الصين، عمان، فيتنام. ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد "19 نقطة" من ثماني مواجهات.