الأخضر يخوض مواجهات منعطف الحسم لمونديال 2022 .. والسعودية تستضيف دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

بدءًا من اليوم السبت، ومع نهاية الجولة 25، يتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وذلك لإقامة آخر مباراتين للمنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، فضلاً عن استضافة المملكة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لدول غرب القارة.
ويلعب الأخضر مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة أمام منتخبي الصين وأستراليا، حيث يلعب أولاً في الشارقة 24 مارس الجاري مع الصين، ثم يستضيف أستراليا في جدة يوم 29 من الشهر نفسه.
كما يتخلل فترة التوقف، إقامة مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك يوم 3 إبريل المقبل.