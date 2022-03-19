الأخضر يخوض مواجهات منعطف الحسم لمونديال 2022 .. والسعودية تستضيف دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

بدءًا من اليوم السبت، ومع نهاية الجولة 25، يتوقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وذلك لإقامة آخر مباراتين للمنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، فضلاً عن استضافة المملكة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لدول غرب القارة.