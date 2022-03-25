"الأخضر" يدشِّن استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا.. الأحد

يستأنف المنتخب السعودي مساء يوم غد السبت برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة. ويستعد "الأخضر" لمواجهة منتخب أستراليا يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.