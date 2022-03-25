"الأخضر" يدشِّن استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا.. الأحد

يستأنف المنتخب السعودي مساء يوم غد السبت برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة. ويستعد "الأخضر" لمواجهة منتخب أستراليا يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وسيُجري "الأخضر" يوم غد السبت حصة تدريبية عند الساعة السابعة مساء على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
الجدير بالذكر أن المدير الفني "إيرفي رينارد" منح لاعبي الأخضر فترة حرة ظهر اليوم الجمعة، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر.