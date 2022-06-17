"الأخضر" يرفع استعداده لمواجهة أوزبكستان في نهائي آسيا تحت 23 عامًا

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الجمعة تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادًا لمباراته أمام منتخب أوزبكستان يوم الأحد المقبل، ضمن نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.