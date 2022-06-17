"الأخضر" يرفع استعداده لمواجهة أوزبكستان في نهائي آسيا تحت 23 عامًا

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الجمعة تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادًا لمباراته أمام منتخب أوزبكستان يوم الأحد المقبل، ضمن نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على ملعب كيباري تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، وأدوا خلالها مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.
ويختتم المنتخب السعودي في تمام السادسة من مساء غد السبت تحضيراته لمواجهة منتخب أوزبكستان ضمن نهائي كأس آسيا يوم الأحد المقبل بحصة تدريبية على ملعب كيباري في طشقند.