الأخضر يرفع استعداده لمواجهة كولومبيا.. والعبود يشارك بالتدريبات الجماعية

واصل المنتخب السعودي أمس الجمعة تدريباته في معسكره الذي يقام حالياً بمدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.