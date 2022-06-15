"الأخضر" يطير لـ"نهائي آسيا".. على حساب أستراليا

تأهل المنتخب الأولمبي السعودي لنهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً والمقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند بعدما تغلب على نظيره الأسترالي.
وانتهت مباراة الدور قبل النهائي بين المنتخبين بفوز الصقور الخضر بهدفين نظيفين جاءا بواقع هدف في كل شوط.
سجل هدف الأخضر الأول اللاعب حسين العيسى في الدقيقة 20 من عمر المباراة قبل أن يضيف اللاعب أيمن يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 72.
يُذكر أن المنتخب الأسترالي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعدما تعرض لاعبه جاي ريتش للطرد بعد الرجوع لتقنية الڤار.
وسبق للمنتخب السعودي أن تأهل للمباراة النهائية في النسخة الماضية قبل أن يخسر أمام العملاق الكوري الجنوبي بهدف نظيف وقتها.