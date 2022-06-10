الأخضر ينهي المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر

أنهى المنتخب السعودي المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل، بعد اختتام معسكره الإعدادي الذي أقيم في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو الجاري.
وخاض الأخضر السعودي وديتين خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهر يونيو، بدأها بمواجهة منتخب كولومبيا يوم الخامس من يونيو، وخسرها بهدف نظيف، ثم واجه منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو وخسرها أيضاً بذات النتيجة.
فيما ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر في مدينة أليكانتي الإسبانية، وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا.
وسيجري المنتخب السعودي في أكتوبر المقبل معسكرها الرئيسي والختامي للمونديال، حيث يمتد حتى بداية المونديال في نوفمبر، وسيخوض الأخضر خلاله أربعة لقاءات تجريبية ضمنها لقاء أمام كرواتيا.
وسيرفع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، القائمة الأولية المكونة من 35 لاعبًا، إلى اللجنة المنظمة لمونديال 2022، في 20 أكتوبر المقبل، على أن يرفع القائمة النهائية في 14 نوفمبر قبل انطلاق كأس العالم بأسبوع، وتتكون من 23 لاعبًا.