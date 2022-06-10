الأخضر ينهي المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر

وسيرفع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، القائمة الأولية المكونة من 35 لاعبًا، إلى اللجنة المنظمة لمونديال 2022، في 20 أكتوبر المقبل، على أن يرفع القائمة النهائية في 14 نوفمبر قبل انطلاق كأس العالم بأسبوع، وتتكون من 23 لاعبًا.