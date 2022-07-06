الأخوات كوردا يؤكدن مشاركتهن في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للقولف في إسبانيا

ثم أضافت: "لم ألعب مطلقًا في إسبانيا، ستكون هذه المرة الأولى. كان لإسبانيا تأثير كبير على لعبة القولف، بدءًا من سيفي بايستيروس، وجون رام، وسيرجيو جارسيا، إلى كارلوتا سيغاندا والعديد من الفتيات الإسبانيات اللاتي كان لهن تأثير على كل من LPGA والجولة الأوروبية للسيدات. من المعروف أن المشجعين الإسبان لديهم الكثير من الشغف والحماس؛ لذلك لا أطيق الانتظار حتى ألعب أمامهم في جو مليء بالحماس والإثارة".