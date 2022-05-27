الأربعاء القادم انطلاق النسخة الخامسة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان

تنطلق الأربعاء المقبل، النسخة الخامسة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان، وتستمر حتى 19 من يونيو القادم، بمشاركة 16 منتخباً يمثلون جميع أنحاء القارة، حيث ستقام في أربع إستادات ثلاثة منها في طشقند وواحد في مدينة قرشي.
وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب السعودي الوصيف مرتين في نسختي 2014 و2020 في المجموعة الرابعة إلى جوار، المنتخب الإماراتي، والمنتخب الياباني بطل نسخة عام 2016، ومنتخب طاجيكستان.
وسيدشن "الأخضر" مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم الجمعة 3 يونيو، على أن يخوض يوم الإثنين 6 يونيو مباراته ضد منتخب اليابان، وفي يوم الخميس 9 يونيو يلاقي "الأخضر" منتخب الإمارات.
وكان المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا سعد الشهري قد أعلن يوم أمس قائمة "الأخضر" المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وضمّت القائمة 23 لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، مشعل خيرالله، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، متعب الحربي، عوض الناشري، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، زياد الجهني، مصعب الجوير، حسين العيسى، أيمن يحيى، تركي العمار، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران، فراس البريكان.
وسيلتحق اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان ببعثة المنتخب في طشقند فور انتهاء معسكر المنتخب السعودي الأول إسبانيا.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى أوزبكستان يوم الاثنين المقبل استعدادًا للمشاركة في البطولة المزمع انطلاقها في الأول من شهر يونيو المقبل.