الأرسنال يمدد عقد مدربه أرتيتا حتى 2025

أعلن نادي الأرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة عن تمديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا حتى صيف 2025.
ويأتي تجديد عقد أرتيتا في فترة حرجة من الموسم، حيث ينافس الأرسنال على احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا نهاية الموسم.
وقاد الإسباني النادي إلى المركز الرابع هذا الموسم مع بقاء أربع مباريات فقط في الموسم، في محاولة للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 2017.
ويملك الأرسنال 63 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الثالث ونقطتين عن توتنهام الخامس.
وتولى صاحب الـ40 عامًا الإشراف على الفريق اللندني في كانون الأول/ديسمبر 2019، خلفًا لمواطنه أوناي إيمري الذي أقيل بسبب تردي النتائج.