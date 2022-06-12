الأكاديمية الأولمبية السعودية تحقق جائزة 'أوتو سيميزيك'

وتسلم نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد الجائزة من رئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية "إيفيليوس كوفيليوس" وذلك نظير إعادة تفعيل الأكاديمية السعودية منذ منتصف العام الماضي، وإقامتها للعديد من البرامج التعليمية المتنوعة التي استهدفت الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الجامعية، إضافة إلى عددٍ من منسوبي القطاع الرياضي في المملكة، وهو ما ساعد في رفع جودة التعليم الأولمبي بالسعودية في وقت وجيز.