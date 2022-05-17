الألعاب السعودية ترفع رصيدها إلى 19 ميدالية في خليجية الكويت

رفع لاعبو المنتخبات السعودية اليوم الثلاثاء، حصيلة المملكة من الميداليات المتنوعة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت حتى نهاية مايو الحالي، بعد أن حقق لاعبوه اليوم 12 ميدالية (4 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات).
دشنت الميداليات السعودية في اليوم الثاني للدورة الرامي عطاالله العنزي، بانتزاعه ذهبية مسابقة (المسدس الهوائي 10م) بمجموع لـ571 نقطة.
وفي ألعاب القوى، فاز الواثب حسن دوشي بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمسابقة الوثب الثلاثي بعد أن قفز لمسافة 16.00م.
وفاز فريق التتابع 4×100م والمكون من عبدالله أبكر ومحمود حافظ ومحمد داوود وفهاد السبيعي بذهبية المسابقة بعد إنهائه للسباق بزمن 39.06 ثانية.
وفي مسابقة القفز بالزانة حقق الواثب حسين آل حزام الميدالية الذهبية بعد أن قفز لارتفاع 5.61م، ونال زميله سعيد مبارك الميدالية البرونزية بمسافة 4.30م.
وجاءت الميداليات الفضية، عن طريق الرامي عبدالعزيز العنزي، بعد أن جاء ثانيًا في مسابقة بندقية 50م ثلاثة أوضاع، بمجموع 389 نقطة.
وجاءت الفضية الثانية عن طريق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى العداء محمد المعاوي بحلوله ثانيًا في سباق 400م حواجز بزمن 50.60 ثانية، ونال زميله معاذ السعد البرونزية بزمن 53.34 ثانية.
وحقق السباح أحمد الهاشم، برونزية سباق 1500م حرة بعد أن أنهى سباقه بزمن 17.30.95 دقيقة.
وجاءت البرونزية الثانية للسباحة، عن طريق فريق التتابع 4×100م متنوع، والمكون من السباحين أحمد الهاشم ومحمد المهر ويوسف بوعريش وعلي العيسى بزمن 4.03.51 دقيقة.
وأضاف لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى الرامي أسامة العقيلي البرونزية الثالثة للمملكة في منافسات اليوم، بعد فوزه بالمركز الثالث لمسابقة رمي القرص بعد أن رمى لمسافة 51.97م.
وفاز العداء وسام الفارسي بالميدالية البرونزية لسباق 3000م موانع بعد إنهائه للسباق بزمن 9.05.29 دقيقة.
وبذلك يصبح مجموع الميداليات السعودية حتى اليوم، 19 ميدالية (5 ذهبيات و 5 فضيات و 9 برونزيات).
في مسابقة كرة السلة للرجال، خسر الأخضر من نظيره الإماراتي بنتيجة 67-63 نقطة، على أن يلاقي نظيره الكويتي عند الثامنة من مساء الغد الأربعاء بقاعة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح.
وفي مسابقة العشاري، جمع سعيد مبارك 2205 نقطة، وجمع زميله أحمد الياسين 2195 نقطة، في المسابقة المكونة من 10 منافسات.
في السباحة، يوجد السباح يوسف بوعريش في سباق 100م فراشة عند الساعة الخامسة مساءً، وأحمد الهاشم في سباق 800م حرة عند الـ5:20 مساءً، وعلي العيسى في سباق 100م ظهر عند الـ5:40 مساءً، وفريق 4×100م حرة والمكون من يوسف بوعريش وعلي العيسى أحمد الهاشم ومحمد المهر عند الـ6:10 مساءً، في مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر المحمد للألعاب المائية.
وفي كرة قدم الصالات، يلتقي أخضر السيدات بالبلد المستضيف الكويت عند السابعة مساءً، كما سيلتقي أخضر قدم الرجال بنظيره الكويتي عند التاسعة والنصف مساءً، في صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح.
وكان المنتخب السعودي للرجال قد افتتح مشواره في الدورة بالفوز على نظيره البحريني الشقيق بنتيجة 3-1، حاصدًا معها ثلاث نقاط في بداية المشوار.
ويوجد لاعبو المنتخب السعودي للرماية عند التاسعة والنصف من صباح الغد، محمد الشريدة وفهد المطيري وفيصل الدعجاني في منافسات الشوزن سكيت، وعبدالعزيز العنزي وفايز العنزي وعبدالرحمن الجحيدلي في مسابقة البندقية 50م، ومسفر العماري وحسين الحربي وفايز العنزي في مسابقة البندقية الهوائية 10م، ومحمد المالكي في مسابقة مسدس سريع 25م.