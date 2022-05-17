الألعاب السعودية ترفع رصيدها إلى 19 ميدالية في خليجية الكويت

في السباحة، يوجد السباح يوسف بوعريش في سباق 100م فراشة عند الساعة الخامسة مساءً، وأحمد الهاشم في سباق 800م حرة عند الـ5:20 مساءً، وعلي العيسى في سباق 100م ظهر عند الـ5:40 مساءً، وفريق 4×100م حرة والمكون من يوسف بوعريش وعلي العيسى أحمد الهاشم ومحمد المهر عند الـ6:10 مساءً، في مجمع أحواض سمو الشيخ ناصر المحمد للألعاب المائية.