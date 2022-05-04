الأندية "الأوروبية" ما زالت مهتمة بمحترف "الهلال" النيجيري "إيغالو"

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محترف نادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو بات مطلوباً للانتقال لأحد الأندية الأوروبية خلال الموسم الجديد.
وقال موقع "pluse spots" إن ناديي موناكو الفرنسي وخيتافي الإسباني مهتمان بالمهاجم النيجيري، منذ انتقاله للملاعب السعودية.
وانضم "إيغالو" للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي الشباب السعودي، لمدة موسم ونصف.
ويتصدر "إيغالو" قائمة هدافي الموسم الجاري من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 هدفًا خلال 18 مباراة.
وتلقى نادي الهلال خسارة (0/1) أمام نظيره الفيحاء، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 في الدوري السعودي للمحترفين.
ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 49 نقطة، في ترتيب جدول دوري المحترفين بفارق 11 نقطة لصالح الاتحاد (المتصدر).