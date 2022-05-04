الأندية "الأوروبية" ما زالت مهتمة بمحترف "الهلال" النيجيري "إيغالو"

وتلقى نادي الهلال خسارة (0/1) أمام نظيره الفيحاء، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب مدينة المجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ19 في الدوري السعودي للمحترفين.