الأندية السعودية الأولى آسيويًا ..الدوري الأعلى متابعة في الشرق الأوسط

كما شهدت إجراءات الكفاءة المالية انخفاضًا إجماليًا في التزامات الأندية بنسبة بلغت أكثر من 51 ٪ في العام الماضي، بالإضافة إلى إجراءات تم تعزيزها أخيرًا لتسجيل الأندية وتراخيصها، وحماية اللاعبين وضمان حقوقهم وسلامة تعاقداتهم، وتحديث غرفة فض المنازعات المحلية، مما ساعد على الانخفاض غير المسبوق لعدد الدعاوى والنزاعات، التي مازال عدد منها منظورًا من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم *ولم يتم البت فيها*، وبالتالي لا يمكن قيدها ضد أنديتنا قبل صدور أحكامها.