الأهلي أمام النصر للخروج من "النفق المظلم".. ولا للخسارة في لقاء الفيصلي والاتفاق

تُستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَين، تُعدان مفترق طرق لثلاث فرق، هي (الأهلي والفيصلي والاتفاق)؛ وذلك من أجل البقاء في دوري الكبار، أو الرحيل لدوري يلو.
بشعار أكون أو لا أكون، يحل الأهلي (المركز الـ10 - 30 نقطة) ضيفًا على نظيره النصر (الثالث - 54 نقطة) في "كلاسيكو" مرتقب، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.
لقاء مفترق طرق بالنسبة للأهلي إذا أراد إنعاش آمال البقاء في دوري المحترفين، والخروج من النفق المظلم.
وفي المقابل يسعى النصر للاستفادة من عاملَي الأرض والجمهور، والاقتراب أكثر من الوصافة في حال تعثُّر الهلال.
لقاء بعنوان (لا للخسارة) لفريقَي الفيصلي والاتفاق، حينما ينطلق اللقاء على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة.
صاحب الأرض والجمهور الفيصلي في دائرة الخطر؛ إذ يقبع في المركز الـ14 قبل الأخير، برصيد 29 نقطة، والهروب من شبح الهبوط.
وفي المقابل لا يبتعد الضيف "الاتفاق" كثيرًا عن السقوط في منطقة الخطر؛ كونه في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، أي بفارق نقطة وحيدة بينه وبين مستضيفه.