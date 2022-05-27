الأهلي أمام النصر للخروج من "النفق المظلم".. ولا للخسارة في لقاء الفيصلي والاتفاق

تُستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتَين، تُعدان مفترق طرق لثلاث فرق، هي (الأهلي والفيصلي والاتفاق)؛ وذلك من أجل البقاء في دوري الكبار، أو الرحيل لدوري يلو.