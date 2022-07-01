الأهلي أول بطل يهبط.. خسائر مالية ضخمة تضرب الفريق

سيتوقف ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد عن الظهور في الموسم المقبل بعد 65 عامًا. والتقى الأهلي والاتحاد في 212 مباراة بمختلف المسابقات. ويعود أول ديربي جمعهما إلى عام 1957 في بطولة كأس الملك، فيما أقيم آخر ديربي مطلع العام الجاري، وانتهى لصالح الاتحاد بنتيجة 4/ 3.