الأهلي أول بطل يهبط.. خسائر مالية ضخمة تضرب الفريق

عاشت جدة واحدة من أسوأ لياليها على الصعيد الرياضي بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة؛ وذلك بعد تعرُّض قطبَي المدينة السعوديَّين لصدمتَين مختلفتَين مع إطلاق صفارة ختام الموسم في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
فقد عاشت جماهير الأهلي يوم الاثنين ليلة صعبة وعصيبة بإعلان هبوط فريقها رسميًّا من دوري الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
وهبط النادي الأهلي بطل الدوري السعودي للمحترفين في عام 2016 إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعد أن أنهى منافسات الدوري السعودي 2023/ 2022 بالمركز قبل الأخير، برصيد 32 نقطة فقط؛ ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى مع الحزم صاحب المركز الأخير، والفيصلي صاحب المركز الرابع عشر.
وهبوط الفريق إلى الدرجة الأولى بالتأكيد له تداعيات كثيرة، سواء على النادي أو على دوري المحترفين في الموسم المقبل، سوف نستعرضها في هذا التقرير.
فَقَدَ الدوري السعودي للمحترفين 25 مليون يورو من قيمته السوقية بعد هبوط الأهلي رسميًّا إلى دوري الدرجة الأولى. ويُعد أهلي جدة خامس أغلى نادٍ من ناحية القيمة السوقية بالدوري في الموسم المنصرم "25 مليون يورو"، كما يوجَد الأهلي في المركز العاشر بقائمة أغلى الأندية في قارة آسيا.
ويوجَد الدوري السعودي في صدارة قائمة أغلى المسابقات بقارة آسيا بقيمة سوقية بلغت "331 مليون يورو"، بفارق 41 مليون يورو عن الدوري الياباني بالمركز الثاني، وتحتل مسابقة الدوري الإماراتي المركز الثالث بـ216 مليون يورو.
سيتوقف ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد عن الظهور في الموسم المقبل بعد 65 عامًا. والتقى الأهلي والاتحاد في 212 مباراة بمختلف المسابقات. ويعود أول ديربي جمعهما إلى عام 1957 في بطولة كأس الملك، فيما أقيم آخر ديربي مطلع العام الجاري، وانتهى لصالح الاتحاد بنتيجة 4/ 3.
فرضت الخسائر نفسها بقوة على أروقة النادي وسط تعالي الأصوات الداعية لإجراء تغييرات شاملة في قلعة الكؤوس خلال الأيام القليلة المقبلة سعيًا وراء بدء عصر جديد.
وسيتكبد الأهلي خسائر مالية ضخمة، كانت تدخل خزائن النادي قبل هبوطه إلى مصاف الدرجة الأولى. أولى هذه الخسائر افتقاده إلى الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الرياضة؛ إذ سينقص الدعم المقدم له بمقدر نحو 80 مليون ريال سعودي.
ومن المتوقع أيضًا ضياع ما لا يقل عن 100 مليون ريال من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقَّعة مع شركة وسط جدة للتطوير؛ إذ تشير مصادر إلى وجود بند يتيح فسخ التعاقد في حال هبوط النادي إلى درجة أدنى.
وستفقد علامة النادي التجارية الكثير من القوة بعد هبوطه، كما سيواجه صعوبات بالتعاقد مع اللاعبين أو إقناعهم بالبقاء، فضلاً عن عوائد النقل التلفزيوني، وعقود الرعاية الأخرى الموقَّعة من قِبل النادي مع الشركات الاستثمارية.
ولم تقف خسائر الأهلي على الناحية المادية فقط، بل تتعداها إلى الجوانب الفنية، التي ستؤثر بشكل كبير على النادي، من خلال الرحيل المجاني للمحترفين الأجانب في صفوفه، وأيضًا رحيل اللاعبين المحليين الذين بدأت أغلب الأندية تطلب ودهم.
كما أن الإدارة ستقوم بالاستغناء عن العديد من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية في الموسم الجديد من أجل توفير النفقات، والسير على الطريق الصحيح تمهيدًا للعودة مجددًا لدوري الأضواء والشهرة.
نجح الأهلي في الفوز بلقب الدوري السعودي 3 مرات على مدار تاريخه، لكنه يعد الفريق الوحيد الذي يحقق الثلاثية في موسم واحد عندما توج بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر في (2016).
ووفق بيانات النادي الأهلي، تُوج الفريق الأول بـ51 بطولة، لكن الكبرى بينها 27، على رأسها كأس خادم الحرمين الشريفين، التي رفعها الفريق 13 مرة؛ لتمنحه لقبَي "البطل التاريخي" للمسابقة و"قلعة الكؤوس".
وفاز الفريق بكأس ولي العهد 6، وبالسوبر السعودي مرة واحدة. وعلى الصعيد الخارجي فاز بكأس الأندية الخليجية 3 مرات، وبكأس الأندية العربية مرة.