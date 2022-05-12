"الأهلي السعودي" يعرض 8 ملايين يورو للتعاقد مع "بيلوتي"

كشف الإعلامي الإيطالي رودي غاليتي عن أن النادي الأهلي السعودي قد أبدى اهتمامًا ملحوظًا بالإيطالي أندريا بيلوتي لاعب نادي تورينو الايطالي.
وقال الصحفي الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، إن النادي السعودي تواصل بالفعل مع المهاجم للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقدمت إدارة الأهلي لبيلوتي عرضًا وصل لنحو 8 ملايين يورو ، لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل .
ويعاني الأهلي بسبب سوء في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع جميع المنافسات والمسابقات مبكرًا.
كما يحتل الفريق المركز العاشر، في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة من 26 مباراة، و6 انتصارات و11 تعادلاً و9 هزائم ، وعلى بعد 3 نقاط من مركز الهبوط.