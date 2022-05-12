"الأهلي السعودي" يعرض 8 ملايين يورو للتعاقد مع "بيلوتي"

كما يحتل الفريق المركز العاشر، في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة من 26 مباراة، و6 انتصارات و11 تعادلاً و9 هزائم ، وعلى بعد 3 نقاط من مركز الهبوط.