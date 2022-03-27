الأهلي: تدشين التدريبات الجماعية بعد الإجازة .. و"الأسمري " يشارك

انخرط لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي علي الأسمري، اليوم الأحد، في التدريبات الجماعية، بعد عودة الفريق إلى التمارين عقب إجازة امتدت 8 أيام، منحها الأوروجوياني سيبولدي المدرب للاعبين.
وجاءت عودة الأسمري بعد رحلة علاج امتدت 90 يوماً للتعافي من إصابة في الركبة، تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الرائد في الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
واجتمع المدرب الأوروجوياني، قبل انطلاق الحصة التدريبية مع اللاعبين شرح خلاله برنامج الفريق خلال فترة التوقف.
ميدانياً، بدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة، اعتمدت على السرعات والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب .