الأهلي: تدشين التدريبات الجماعية بعد الإجازة .. و"الأسمري " يشارك

انخرط لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي علي الأسمري، اليوم الأحد، في التدريبات الجماعية، بعد عودة الفريق إلى التمارين عقب إجازة امتدت 8 أيام، منحها الأوروجوياني سيبولدي المدرب للاعبين.