الأهلي لاستعادة التوازن .. التعاون للابتعاد عن منطقة الخطر .. الاتفاق لتصحيح المسار

تتواصل غداً الجمعة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة 23 من المسابقة ستعيد نتائجها رسم شكل جدول الترتيب بالنسبة لفرق الوسط والفرق الساعية للهروب من شبح الهبوط.
في أولى مواجهات الجمعة يستضيف أبها السادس بـ28 نقطة نظيره الطائي صاحب المركز العاشر بـ 26 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة عند الساعة (4:15) مساءً.
يبحث أصحاب الضيافة عن استعادة توازنهم ووقف مسلسل الهزائم المتتالية في الجولتين الأخيرتين من أجل تأمين مركزهم والاقتراب أكثر من فرق المقدمة .
في حين يسعى الطائي لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والعودة بنتيجة مرضية من خارج الديار لتحسين مركزه والابتعاد عن مناطق الخطر لاسيما وأن الفريق تنتظره مباريات قوية في الأسابيع المقبلة .
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يلتقي التعاون صاحب المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة نظيره الفتح سابع الترتيب بـ27 نقطة عند الساعة (6:45) مساءً.
يتطلع التعاون للمحافظة على سجله خالياً من الهزيمة للجولة الخامسة توالياً وأيضاً لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط التي تهدد الفريق منذ بداية الموسم.
في المقابل يأمل الضيوف في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه للاستمرار بصحوتهم للوصول للفوز الرابع على التوالي وعلى الرغم من أن المهمة تبدو صعبة خارج ميدانه .
في الدمام يحل الأهلي المتراجع للمركز الحادي عشر في سلم الترتيب بـ25 نقطة ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق الجريح صاحب المركز الخامس عشر بـ 20 نقطة عند حلول الساعة (8:45) مساء.
يطمح لاعبو الأهلي لاستعادة توازنهم وتصحيح المسار والخروج من أزمة النتائج السيئة التي ترافق الفريق منذ بداية الموسم وأيضاً لمحو آثار نكسة خسارة الديربي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الاتحاد والعودة لسكة الانتصارات لتحسين مركزه والبقاء قريباً من مناطق الأمان .
ويعيش المدير الفني الألباني هاسي ضغوطاً كبيرة من قبل إدارة النادي والجماهير بسبب تردي النتائج التي أدت بالفريق إلى التراجع في سلم الترتيب ووضعته في موقف صعب لا يليق بسمعة وتاريخ النادي، حيث يعلم جيداً أن أي خسارة جديدة قد تكلفه وظيفته وترمي به خارج أسوار النادي.
ولا يختلف الوضع كثيراً في الضفة المقابلة فالاتفاق يعيش أياماً صعبة لم يعشها منذ فترة طويلة حيث بات الفريق يعاني بشكل حقيقي من الهبوط لدوري الأولى .
ويسعى لاعبو الاتفاق إلى استغلال عاملي الأرض والجماهير للعودة لسكة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر 6 مباريات في الدوري.