الأهلي لاستعادة التوازن .. التعاون للابتعاد عن منطقة الخطر .. الاتفاق لتصحيح المسار

ويعيش المدير الفني الألباني هاسي ضغوطاً كبيرة من قبل إدارة النادي والجماهير بسبب تردي النتائج التي أدت بالفريق إلى التراجع في سلم الترتيب ووضعته في موقف صعب لا يليق بسمعة وتاريخ النادي، حيث يعلم جيداً أن أي خسارة جديدة قد تكلفه وظيفته وترمي به خارج أسوار النادي.