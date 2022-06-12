الأهلي والشباب وافقا على تأجيل جولتي الحسم في الدوري.. والنصر يرفض

رفضت إدارة نادي النصر فكرة تأجيل الجولتين المتبقيتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ومن المتوقع أن تؤجل آخر جولتين من الدوري في حال نجح المنتخب السعودي الأولمبي في التأهل إلى المباراة النهائية من كأس آسيا تحت 23 عامًا.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية"؛ فإن إدارة الأهلي "أرسلت خطابًا تطلب فيه تأجيل الجولتين"؛ بسبب مشاركة مجموعة من لاعبي الفريق مع المنتخب الأولمبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر "رفضت قطعيًّا" تأجيل الجولتين بعد اتصالات جرت بين إدارة النادي ورابطة دوري المحترفين.
وقالت الصحيفة إن نادي الشباب "وافق على التأجيل"؛ لأنها "خطوة في مصلحة المنتخب"