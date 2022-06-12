الأهلي والشباب وافقا على تأجيل جولتي الحسم في الدوري.. والنصر يرفض

رفضت إدارة نادي النصر فكرة تأجيل الجولتين المتبقيتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ومن المتوقع أن تؤجل آخر جولتين من الدوري في حال نجح المنتخب السعودي الأولمبي في التأهل إلى المباراة النهائية من كأس آسيا تحت 23 عامًا.