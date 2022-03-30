"الأهلي" و"الهلال" الأكثر تتويجًا.. "الإثارة" عنوان كأس الاتحاد للطائرة

اليوم الأول من البطولة، التي يُنتظر أن تحظى أروقتها بالكثير من الإثارة والتشويق، سيكون شاهدًا على إقامة مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الأهلي الباحث عن الثلاثية التاريخية بالترجي الساعي لكتابة اسمه في سجلات التاريخ، في مواجهة تقام عند تمام الساعة الـ4:00 عصرًا، ويقودها عبداللطيف العتيق كحكم أول، وخالد الحديثي كحكم ثان، وسعيد القحطاني كمسجل، فيما يتقابل الهلال الراغب في العودة لحصد الذهب والفيصلي المتطلع لكتابة التاريخ عند تمام الساعة الـ6:30 مساءً، في مواجهة يقودها محمد الحناكي كحكم أول، وعبدالعزيز الرميحي كحكم ثان، وسعد القحطاني كمسجل.