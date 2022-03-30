"الأهلي" و"الهلال" الأكثر تتويجًا.. "الإثارة" عنوان كأس الاتحاد للطائرة

تنطلق على صالة وزارة الرياضة بالرياض، غداً الخميس، النسخة الـ31 من منافسات كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، وسط مشاركة 4 أندية هي: الأهلي والهلال والفيصلي والترجي.
وجاء تأهل الأهلي للبطولة التي تستمر منافساتها حتى الرابع من شهر إبريل المقبل، عقب تتويجه بذهب الدوري الممتاز، فيما تأهل الهلال بصفته وصيفًا له، في الوقت الذي تأهل فيه فريقا الفيصلي والترجي عقب تجاوزهما عقبتي الابتسام والاتحاد في الدور التمهيدي للبطولة.
اليوم الأول من البطولة، التي يُنتظر أن تحظى أروقتها بالكثير من الإثارة والتشويق، سيكون شاهدًا على إقامة مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الأهلي الباحث عن الثلاثية التاريخية بالترجي الساعي لكتابة اسمه في سجلات التاريخ، في مواجهة تقام عند تمام الساعة الـ4:00 عصرًا، ويقودها عبداللطيف العتيق كحكم أول، وخالد الحديثي كحكم ثان، وسعيد القحطاني كمسجل، فيما يتقابل الهلال الراغب في العودة لحصد الذهب والفيصلي المتطلع لكتابة التاريخ عند تمام الساعة الـ6:30 مساءً، في مواجهة يقودها محمد الحناكي كحكم أول، وعبدالعزيز الرميحي كحكم ثان، وسعد القحطاني كمسجل.
وكانت جدولة البطولة قد أسفرت عن مواجهة تجمع ما بين الأهلي والفيصلي عند تمام الساعة الـ4:00 عصرا في اليوم الثاني، قبل أن يلتقي الهلال والترجي عند تمام الساعة الـ6:30 مساءً.
وستخضع الفرق الأربعة للراحة في أول أيام شهر رمضان المبارك، قبل أن تعود المنافسات مساء الأحد المقبل بلقاء وحيد يجمع ما بين الفيصلي والترجي عند تمام الساعة الـ9:30 مساءً.
وتختتم البطولة مساء الاثنين الـ3 من شهر رمضان المبارك، بمواجهة مرتقبة تجمع حامل اللقب الأهلي بغريمه التقليدي الهلال في تمام الساعة الـ9:30 مساءً.
يُذكر أن النسخة الحالية هي النسخة الـ31 لمسابقة " كأس الاتحاد "، حيث يتساوى الأهلي والهلال في صدارة الأبطال الحاصلين على اللقب برصيد 13 لقبًا، في الوقت الذي تحصّل فيه الاتحاد على 3 ألقاب، فيما اكتفى المحيط بتحقيق لقب وحيد.