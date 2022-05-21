الأهلي يخشى السقوط في "مطب" أبها .. والطائي يتمسك بـ" ضوء" الفتح

تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين مثيرتين وتشكل مفترق طرق للفرق سواء من حيث الزحف نحو مناطق الأمان أو الهروب من شبح الهبوط.
يحل الطائي ( المركز 14 - 28 نقطة) ضيفًا على نظيره الفتح ( الثامن - 32 نقطة) وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الأحساء.
اللقاء يشكل منعطفًا خطرًا للطائي المهدد بالهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى، وليس أمامه سوى الانتصار، فيما يسعى الفتح إلى الاقتراب أكثر من مربع الكبار.
يستضيف الأهلي (المركز 11 - 29 نقطة) نظيره أبها (السابع - 33 نقطة)، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
ليس أمام الأهلي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور سوى خطف النقاط الثلاث التي تبعده عن منطقة شبح الهبوط.
في المقابل يأمل أبها مواصلة عروضه الجيدة والعودة بانتصار أو تعادل إيجابي على أقل تقدير.