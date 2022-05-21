الأهلي يخشى السقوط في "مطب" أبها .. والطائي يتمسك بـ" ضوء" الفتح

تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين مثيرتين وتشكل مفترق طرق للفرق سواء من حيث الزحف نحو مناطق الأمان أو الهروب من شبح الهبوط.